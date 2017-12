Im Interview mit NBC Diese drei Frauen stellen sich öffentlich gegen Dustin Hoffman

Auch Schriftstellerin Anna Graham Hunter, die als erstes mit ihren Vorwürfen gegen Dustin Hoffman an die Öffentlichkeit gegangen war, kam in der Nachrichtensendung noch einmal zu Wort. Hoffman habe dem Sender kein Statement gegen wollen. Auf Hunters ersten Bericht hatte er noch mit einer Entschuldigung reagiert: "Ich habe den allergrößten Respekt vor Frauen und es ist schrecklich, dass ich etwas getan haben könnte, was sie in eine unangenehme Situation gebracht haben könnte. Es tut mir leid. Das entspricht nicht meiner Persönlichkeit."