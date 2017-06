Im Herbst Aubinger Heizkraftwerk wird zum Kulturtempel

Ohnehin feilen sie schon lange an der Idee, einen Kunst- und Kulturtempel aus dem Industriedenkmal zu machen. Dafür haben sie den Architekten Peter Haimerl um Entwürfe gebeten. Nachdem der Plan sich zerschlagen hat, dass die Münchner Philharmoniker das Kraftwerk (zumindest während der Gasteigsanierung) als Konzertsaal nutzen könnten, überlegen sie neue Konzepte. Übergangsweise vermieten sie die Räume für Fernseh-Drehs und Fotoshootings. Die Techno-Oper im Herbst soll nun der Auftakt für weitere Events sein.

Und worum geht es nun in der Techno-Oper? Die Einsamkeit in der digitalen Welt. Die Mezzosopranistin Martina Koppelstetter verkörpert dabei Maya, die aus der digitalen Welt kommt. Um mittendrin zu sein im Geschehen, laden sich die Zuschauer eine Maya-App auf ihr Smartphone, bewegen sich frei in der Halle und "verwandeln sich in eine gaffende Menge, gegen die Maya ansingen muss", sagt Nitschke. Man darf gespannt sein.

Mehr unter www.mayaoper.de

