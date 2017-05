Im Grünwalder U19-Halbfinale: FC Bayern unterliegt Schalke 04

München - Für die U19 des FC Bayern ist der erste Meistertitel seit 2004 in weite Ferne gerückt. Die Mannschaft von Trainer Holger Seitz verlor das Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch mit 1:3 gegen den FC Schalke 04. Die Tore im Stadion an der Grünwalder Straße vor 1.236 Zuschauern erzielten Felix Götzeper Eigentor (8.), Schalke-Kapitän Jannis Kübler (10., Foulelfmeter) sowie Haji Wright (62.).Für die Bayern traf Manuel Wintzheimer (25.) – per Strafstoß. Das Rückspiel steigt am 16. Mai.