"Im gegenseitigen Einvernehmen" Jennifer Aniston und Justin Theroux haben sich getrennt

Bereits in den letzten Tagen und Monaten gab es zahlreiche Gerüchte um den Beziehungsstatus der beiden. Zum Beispiel besuchte Aniston erst vergangenen Samstag die Geburtstagsparty von Moderatorin Ellen DeGeneres (60) ohne ihren Mann. Der wurde gleichzeitig in New York gesichtet, als er alleine mit seinem Hund spazieren ging. In den Jahren zuvor befanden sich die beiden zu dieser Jahreszeit oft im gemeinsamen Urlaub mit Freunden in Mexico.

Die durch die Serie "Friends" bekannt gewordene, kinderlose Aniston ist für ihre scheiternden Liebes-Beziehungen mit Schauspiel-Kollegen und Musikern bekannt. Nach Partnerschaften mit Charlie Schlatter (51), Adam Duritz (53) und Tate Donovan (54), heiratete sie 2000 den Hollywood-Star Brad Pitt (54), von dem sie sich 2005 wieder scheiden ließ. Anschließend war sie noch mit Vince Vaughn (47) und dem Sänger John Mayer (40) liiert.