Im Dornröschen-Schlaf Paradies am Pazifik: Die Villa von Thomas Mann

Nach ersten Exil-Jahren in Frankreich, der Schweiz und im Osten der USA landeten die Manns Anfang der 40er Jahre unter der Sonne Kaliforniens, während in der alten Heimat Krieg herrschte. Zunächst wohnten sie zur Miete am Amalfi Drive, bevor sie den Neubau am San Remo Drive bezogen. Es ist eine teure, ruhige Wohngegend. Filmstars wie Goldie Hawn, Ben Affleck und Matt Damon haben oder hatten schon eine Bleibe in der Nähe.