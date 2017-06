Extreme Bedingungen soweit das Auge reicht

Für die Challenges müssen die Promis nicht selten an ihre Grenzen gehen: Schon in Folge eins springen die Kandidaten als menschliche Dart-Pfeile aus einem Helikopter zehn Meter in die Tiefe, im "Spidernet Boule" müssen die Stars dann Nerven bewahren und sich im Fish River Canyon in 50 Metern Höhe in ein dünnes Fadennetz schwingen. Das alles unter der ständigen Belastung des trockenen Klimas Afrikas, die Temperaturen erreichen bei manchen Games bis zu 42 Grad Celsius.

Doch nicht nur körperlich sind die Stars extremen Bedingungen ausgesetzt - auch psychisch wird von ihnen einiges abverlangt. Luxus ist in der Namib-Wüste an der Westküste Afrikas fehl am Platz. Noch extremer als bei "Big Brother" leben die acht Promis auf engstem Raum in einem bewohnbaren Frachtcontainer. Klingt nach Tourbus-Leben, das der ein oder andere Teilnehmer vielleicht schon kennt. Doch im Container bleibt nicht viel Platz für Privatsphäre: Die insgesamt 24 Quadratmeter mit kleinen Pritschen, einer Kochnische und Bad für acht Leute sind obendrein mit 26 fest installierten Kameras und Mikrofonen ausgestattet.

Welcher Promi wächst unter den extremen Bedingungen der Wildnis über sich hinaus? Wer meistert die Challenges im Wüsten-Klima und behält auch beim Zusammenleben auf engstem Raum die Nerven? Die Antworten gibt es ab 1. Juni immer donnerstags auf ProSieben.