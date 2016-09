"Promi Big Brother", Tag 9: Für Jessica Paszka läuft es bestens. Alle Männer stehen auf sie, jeder darf mal auf Tuchfühlung gehen und dennoch bricht kein Streit aus. Nach Olympiasieger Frank Stäbler und Prinz Marcus von Anhalt war Ben Tewaag an der Reihe. Nachts hatten sie die Betten sogar aneinandergeschoben und am Nachmittag durfte er der Ex-"Bachelor"-Kandidatin im Whirlpool das Bikini-Top ausziehen. Doch auch Ben ist es wohl nicht für sie. Bei der nächtlichen Party nun also Auftritt Mario Basler. Die beiden rockten zusammen die Bühne der Luxusetage des Hauses - und hielten sich dabei ganz fest...