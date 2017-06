Sind Sie auch froh, dass das Kapitel Köln vorbei ist? Im zurückliegenden Playoff-Viertelfinale wurden Sie in der Serie gegen Wolfsburg wegen angeblich teamschädigenden Verhaltens suspendiert.

Ja, natürlich. Eigentlich hatte ich zwei super Jahre in Köln. Wir als Familie haben uns wohlgefühlt. Was nicht gepasst hat, war der Abschluss, deshalb bin ich froh, jetzt ein neues Kapitel beginnen zu können. Aber ich werde Köln nicht in schlechter Erinnerung behalten.

Wissen Sie, was Ihnen von Seiten der Haie eigentlich vorgeworfen wurde?

Ich schaue jetzt eher auf die neue Chance in München und beschäftige mich nicht mehr mit der Vergangenheit. Ich kann in den Spiegel schauen und weiß, dass ich in der Zeit nichts Falsches gemacht habe. Aber die Suspendierung hat dazu beigetragen, dass der Wechsel jetzt schon zustande gekommen ist und nicht erst wie geplant 2018. Das war der einzige Grund, den Wechsel schon ein Jahr eher zu vollziehen, ja.

Was erwarten Sie sich nun in München?

Die Erfolge der Red Bulls sprechen für sich. Ich freue mich einfach darauf, Teil dieser Mannschaft zu werden, die über zwei Jahre bewiesen hat, dass sie funktioniert und harmoniert. Ich kenne ja von der Nationalmannschaft einige Spieler und alle haben nur das Beste über München erzählt.

Sie sind ja ein Spieler, der gerne Führungsaufgaben in einem Team übernimmt. Denken Sie, es wird schwer für Sie, Ihre Rolle in diesem erfolgreichen Münchner Team zu finden?

Im Gegenteil, ich glaube, es ist einfach, sich in ein bestehendes Gefüge zu integrieren. Ich werde jede Rolle ausfüllen, die der Trainer für mich vorgesehen hat. Ich denke, das war auch das Erfolgsrezept in München in den letzten Jahren, dass jeder Spieler seine Rolle ausgefüllt hat.

