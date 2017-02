Was zeichnet Dahlmeier denn aus?

Was bei Laura beeindruckt, ist ihre Komplexität. Das kann ich nur mit Magdalena Forsberg (sechsmalige Weltmeisterin und sechsmalige Gesamt-Weltcupsiegerin aus Schweden, d. Red.) früher vergleichen. Wie bei ihr alles zusammenpasst und wie sie auch in der Lage ist, diese Fähigkeiten in den entscheidenden Momenten abzurufen und zu bündeln, das habe ich bisher sehr selten bei einer Athletin erlebt.

Hat sie auch Schwächen?

Wir haben im Training zuletzt noch versucht, ihre Schießzeiten, die noch nicht ganz im Spitzenbereich sind, zu verbessern. Da liegen sicherlich nochmal ein paar Sekunden.

"Gute Entscheidung"

Beim Weltcup in Oberhof hat Dahlmeier eine Pause eingelegt. Darüber haben sich manche gewundert.

Wir haben vor Beginn der Saison gesagt, dass wir auf Belastungssituationen flexibel reagieren wollen. Nun war Laura vom Saisonstart weg im Gelben Trikot, was auch immer Termine und Verpflichtungen abseits der Strecke mit sich bringt. Ich glaube nach wie vor, dass Laura mit uns zusammen damals eine sehr gute Entscheidung getroffen hat.

Franziska Preuß hat nach mehreren Infekten, die sie immer wieder zu Pausen gezwungen haben, für die WM absagen müssen. Muss sich ihr Körper erst schrittweise an die hohen Belastungen gewöhnen oder woher kommt diese Krankheitsanfälligkeit?

Die Infektanfälligkeit hatten wir so nicht erwartet. Immer, wenn wir gedacht haben, sie sei gerade wieder so weit, kam ein gesundheitlicher Rückschlag. Die Franzi ist ja keine ganz unerfahrene Athletin mehr. Sie tut alles dafür, gesund zu bleiben, verhält sich sehr bewusst, auch in Sachen Propyhlaxe. Ich glaube auch nicht, dass wir die Belastungen übers Jahr zu hoch angesetzt haben. Wir können ihr keine Vorwürfe machen, machen uns aber auch keine, auch der medizinischen Abteilung nicht.

Lesen Sie auch: Vorzeitiges Saison-Aus für Biathletin Gössner

Wen muss man, außer dem deutschen Team, auf der Rechnung haben, wenn es um die WM-Medaillen geht?

Das französische Team mit Marie Dorin-Habert und Anais Bescond h sehe ich als stärksten Konkurrenten in der Staffel. Die Tschechinnen haben neben Gabriela Koukalova mit Veronika Vitkova eine weitere Podestläuferin, die Ukraine ist ausgeglichen besetzt. Hinzu kommen gute Einzelkönnerinnen wie Kaisa Mäkäräinen (Finnland) oder Dorothea Wierer (Italien). Es gibt einige, die uns die Medaillen streitig machen wollen. Simon Stuhlfelner