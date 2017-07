Im Alter von 93 Jahren verstorben Kult-Comicautor Stan Lee trauert um seine Ehefrau Joan

Stan Lee hat gemeinsam mit anderen Zeichnern für Marvel Comics eine Reihe der klassischen Superhelden erschaffen - wie Hulk, Iron Man, Thor und die X-Men. Seine Cameo-Auftritte in den Superhelden-Streifen sind legendär. Zuletzt tauchte er in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" auf. Ab 13. Juli wird er in "Spider-Man: Homecoming" in den deutschen Kinos zu sehen sein.