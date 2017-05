Im Alter von 93 Jahren "Catweazle"-Darsteller Geoffrey Bayldon gestorben

Hierzulande wurde er vor allem dank seines Zauberspruchs "Salmei, Dalmei, Adomei" und der damit verbundenden Rolle des schrulligen und Grimassen-schneidenden Zauberers Catweazle berühmt. Die Serie lief in 26 Episoden ab dem Jahr 1974 im ZDF und wurde unzählige Male wiederholt. In Großbritannien war Bayldon überdies ein gefragter Seriendarsteller und machte sich auch als Theater-Schauspieler - vor allem in Shakespeare-Stücken - einen Namen.