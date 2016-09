Edward Albee ist im Alter von 88 Jahren in New York gestorben. Das bestätigte der persönliche Assistent des Schriftstellers, Jakob Holder, der "New York Times". Einen großen Erfolg feierte der dreifache Pulitzer-Preis-Gewinner unter anderem mit "Die Zoogeschichte". Mit "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" , das am 13. Oktober 1962 am Billy Rose Theater in New York uraufgeführt wurde, etablierte sich Albee am Broadway. Das bekannte Stück wurde 1966 mit Elizabeth Taylor und Richard Burton auch verfilmt.