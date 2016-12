Im Alter von 84 Jahren gestorben "Ich kann es nicht glauben": Hollywood trauert um Debbie Reynolds

Die Trauer in Hollywood ist groß: Zahlreiche Stars nutzten die sozialen Medien, um auszudrücken, wie sehr sie der Verlust von Film-Legende Debbie Reynolds trifft. Die Schauspielerin ist im Alter von 84 Jahren nach einem Schlaganfall gestorben, einen Tag nachdem ihre Tochter Carrie Fisher an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. Berühmt wurde Debbie Reynolds als Darstellerin in Filmmusicals wie "Singin' in the Rain" und "Tammy". Das jüngere Publikum kennt sie als Grace Adlers Mutter aus "Will & Grace".