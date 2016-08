Bilder aus Flushing Meadows

So schön sind die US Open in New York

39 Fotos

Die US Open in New York sind auch in diesem Jahr ein absoluter Hingucker. Wir zeigen Ihnen, wie aufregend Tennis in Flushing Meadows ist. Angelique Kerber, Ana Ivanovic und auch unbekannte Schönheiten der Szene in Bildern.