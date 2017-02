Im Alter von 71 Jahren "Kampfstern Galactica"-Star Richard Hatch ist tot

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Schauspieler Richard Hatch ist im Alter von 71 Jahren gestorben, wie mehrere US-Medien berichten. Bekannt wurde Hatch in seiner Rolle als Captain Apollo in der Science-Fiction-Serie "Kampfstern Galactica" . Einem Bericht der "New York Post" zufolge litt Hatch zuletzt an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Sein Sprecher erklärte, Hatch sei am Dienstagnachmittag im Beisein seines Sohnes Paul in einem Hospiz in Santa Clarita, Kalifornien, friedlich eingeschlafen.