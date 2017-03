Im Alter von 63 Jahren gestorben Mel B: Vater verliert den Kampf gegen den Krebs

Sängerin Mel B trauert um ihren Vater. Wie das Ex-Spice-Girl auf ihrer Instagram-Seite bekannt gab, starb Martin Brown am Sonntag im Alter von 63 Jahren in einem Hospiz in der britischen Grafschaft Yorkshire. Er erlag einem langjährigen Krebsleiden. Mel B verabschiedete sich mit einem Bild, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Schwester Danielle die Hände ihres Vaters umklammert. "Sei frei, Papa", schrieb sie am Ende eines kurzen Textes, in dem sie sich auch bei den Ärzten und Pflegern für die Unterstützung bedankte.