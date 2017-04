Im Alter von 35 Jahren Disney-Star Michael Mantenuto tot aufgefunden

Mantenuto machte sich 2004 mit seiner Rolle als Eishockey-Spieler in "Miracle" einen Namen. Das Drama, in dem Hollywood-Star Kurt Russell die Hauptrolle spielte, handelt vom völlig überraschenden Finalsieg des US-Eishockey-Teams gegen die UdSSR bei den Olympischen Winterspielen 1980 in Lake Placid. Später spielte Mantenuto noch in einer kleineren Rolle an der Seite von Matthew McConaughey in der Sport-Komödie "Surfer, Dude" aus dem Jahr 2008.