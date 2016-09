Unter einem Foto von Übeltäter "Marius" schreibt er: "Ich weiß, ihr Schweden redet nicht gerne über Genitalien. Deshalb spreche ich jetzt einfach mal von dem 'Kapitän' und seinen 'Matrosen'. Naja…einer der ‚Matrosen‘ ist verloren gegangen."

Detailreiche Schilderung auf Facebook

Nachdem er über Minuten hinweg nicht in der Lage war sich zu bewegen, ging ihm unter der Dusche langsam das warme Wasser aus. "Es wurde kalt. Kälter, als die Augen meiner Schwiegermutter an dem Tag, als ich ihre Tochter heiratete", so die bildhafte Erzählung von Claus.

Glück im Unglück: Mit sinkender Temperatur schrumpfte das eingeklemmte Körperteil zusammen und konnte so den Fängen von „Marius“ unbeschadet entkommen. Das Internet feiert Claus und seine Geschichte vom "verlorenen Matrosen" - der Beitrag wurde bereits tausendfach in dem sozialen Netzwerk geteilt.

Reaktion von Ikea

Das Social-Media-Team von Ikea nahm die Kritik am Hocker sehr ernst. Das Möbelhaus riet jedoch lediglich dazu, "Marius" zukünftig nicht mehr oder nur in Kombination mit einer Unterlage unter der Dusche zu benutzen. Sicher ist sicher.