Ihre Sicht zur #MeToo-Bewegung Monica Lewinsky leidet noch unter der Clinton-Affäre

"Es ist nicht vorbei"

Sie sei damals zwar von ihrer Familie und Freunden unterstützt worden und habe positive Briefe erhalten, doch im Großen und Ganzen sei sie allein gewesen. "Völlig allein" - vor allem von der Schlüsselfigur der Krise habe sie sich im Stich gelassen gefühlt. Sie wisse, dass sie Fehler gemacht habe, aber im "Meer der Einsamkeit" zu schwimmen sei "entsetzlich" gewesen. Nun, in Zeiten von "Time's Up" und "Me Too", sei sie nicht mehr alleine. Erst kürzlich habe ihr eine Frau, eine Schlüsselfigur der #MeToo-Debatte, geschrieben: "Es tut mir so leid, dass du alleine warst."

Außerdem schreibt Lewinsky, dass sie seit zwei Jahrzehnten wegen ihres Traumas behandelt werde. Bei ihr sei vor einigen Jahren eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden, die hauptsächlich daraus resultiere, dass sie öffentlich geoutet und geächtet worden sei. "Meine Trauma-Expedition war lang, beschwerlich, schmerzhaft und teuer. Und es ist nicht vorbei", so die heute 44-Jährige. Doch sie habe gelernt, dass man weder vor sich selbst davonlaufen könne, noch vor den Erfahrungen, durch die man geprägt wurde. (Hier gibt es das Buch "Ihre wahre Geschichte" von Monica Lewinsky)