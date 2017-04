Ihre Pläne für die Zukunft Kelly Rowland: Nach dem zweiten Baby zur Brust-OP

Ihr Plan für die Zukunft sieht nun offenbar so aus: ein weiteres Kind und anschließend eine weitere Brust-OP. Trotz Silikon fühlt es sich laut Rowland an, als wäre ein Teil der Luft herausgezogen worden "und sie hängen rum wie Pfannkuchen", schreibt sie. Rowland und ihr Manager Tim Witherspoon sollen seit 2011 ein Paar sein. Ihre Verlobung gab die Sängerin in der "The Queen Latifah Show" im Dezember 2013 bekannt, im Mai darauf fand die Hochzeit in Costa Rica statt. Dabei waren unter anderem auch ihre ehemaligen Band-Kolleginnen Beyoncé und Solange Knowles. Kurz nach dem Fest verriet Rowland via Instagram, dass sie schwanger ist. Am 4. November 2014 kam ihr Sohn Titan Jewell Witherspoon zur Welt.