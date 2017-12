Ihre persönliche Lieblingsfarbe Von wegen Ultra Violet: Gigi Hadid setzt 2018 auf diese Farbe

Das Style-Geheimnis der 22-Jährigen ist simpel, aber effektiv - wie man an ihren Outfits sehen kann. "Mein Stil ist es, mich so anzuziehen, wie ich mich an diesem Tag fühle", so Hadid. "Ich denke, man sollte immer das anziehen, was einen glücklich macht. In den Spiegel zu sehen und sich aufregend zu finden, darum geht es. Habt Spaß mit Mode und bleibt euch selbst treu."