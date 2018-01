Ihre erste Moderation als Paar Thore Schölermann und Jana Julie Kilka: "Erschreckend" privat im TV

Für Thore Schölermann (33) und Jana Julie Kilka (30) ist es nichts Neues, gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Immerhin lernte sich das Paar beim Dreh zu "Verbotene Liebe" kennen und ist mittlerweile seit fast acht Jahren zusammen. Doch Seite an Seite als Moderatoren zu arbeiten, war neu für die beiden. Die Arbeit an dem neuen Reality-Format "Get the f... out of my House" (ab 4.1. um 20:15 Uhr auf ProSieben) wurde privater, als sie es für möglich gehalten hätten, wie sie spot on news im Paar-Interview erzählen.