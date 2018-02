Ihr verschollener Bruder ist tot Kim Cattrall dankt den Fans und ihren "Sex and the City"-Kolleginnen

Nach einem verzweifelten Aufruf via Instagram und Twitter musste Schauspielerin Kim Cattrall wenig später die traurige Nachricht über den Tod ihres vermissten Bruders Christopher bekanntgeben. Seither wurde dem Star aus der Kultserie "Sex and the City" eine bemerkenswerte Summe an Beileidsbekundungen zuteil, für die sich Cattrall nun ebenfalls via der sozialen Netzwerke bedankt hat. "Ich möchte meinen Fans, Freunden und meinen 'Sex and the City'-Kolleginnen für die Welle der Unterstützung danken, die mir und meiner Familie in den vergangenen 72 Stunden zuteilgeworden ist", schreibt Cattrall.