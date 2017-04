Ihr Pferd scheute Reitunfall: Pferd stürzt auf 16-Jährige - schwere Verletzungen

Guardians of the Galaxy, ... TV-Tipps am Ostersonntag

Die "Guardians of the Galaxy" (RTL) treten gegen einen galaktischen Diktator an. "Die Schadenfreundinnen" (Sat.1) teilen sich unfreiwillig den gleichen Liebhaber und im zweiten Teil von "Der Hobbit" (RTL) wagt sich Bilbo Beutlin in die Höhle des Drachen Smaug.