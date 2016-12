Ihr letzter Film kommt noch Louis de Funès' Filmpartnerin Claude Gensac ist gestorben

Die französische Schauspielerin Claude Gensac ist in der Nacht von 26. auf 27. Dezember im Schlaf verstorben, wie die französische Zeitung "Le Monde" in ihrer Online-Ausgabe meldet. Sie wurde 89 Jahre alt. Am 1. März 2017 hätte Gensac ihren 90. Geburtstag gefeiert. Aber auch so bleibt sie unvergessen.