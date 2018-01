Ihr erster Social-Media-Account Warum Natalie Portman jetzt bei Instagram ist

Einen Social-Media-Account einzurichten, fühle sich für sie "wie das Letze an, was man tun will", erklärte Portman im Sommer 2016 dem "Business Insider". "Es gibt so viel ungewolltes Interesse an deiner Privatsphäre, dass du nicht noch mehr Leute einladen möchtest." Für sie sei es allerdings interessant zu sehen, dass jüngere Generationen mit diesen Einblicken überhaupt keine Probleme haben. Die Schauspielerin sei froh, "dass ich volljährig geworden bin, bevor sich das alles entwickelt hat."