Mit den eigenen Mitteln geschlagen

Natürlich ist es kein Zufall, dass genau dieser Weg gewählt wurde. Es ist eine Reminiszenz an eine Zeitungsanzeige, die im April dieses Jahres Kardashians Gemüt erhitzte und sie gegen die Zeitung "Wall Street Journal" aufbrachte. Der Grund: Die Zeitung nahm Geld für das Drucken einer Annonce an, die unter dem Titel "Wahrheit = Frieden" andeutete, dass besagter Völkermord nie stattgefunden habe.

Damals schrieb sie einen Brief in den sozialen Netzwerken, der nun Inhalt der Gegen-Annonce ist. "Digital Spy" zitiert daraus: "Meine Familie und ich sind es gewöhnt, Mist in der Zeitung zu lesen. Wir haben gelernt, es uns nicht zu Herzen zu nehmen. Lügen ergeben gute Schlagzeilen. Gute Schlagzeilen ergeben tolle Covergeschichten und tolle Covergeschichten verkaufen Magazine. Aber als ich von der riesigen Werbung im 'Wall Street Journal' gehört habe, die den Genozid an Armeniern leugnete, musste ich es mir zu Herzen nehmen."

Des Weiteren sei eine derartige Anzeige "moralisch unverantwortlich und gefährlich. Wäre es eine Annonce gewesen, die den Holocaust leugnet oder Verschwörungstheorien über den 11. September verbreitet, wäre sie dann auch gedruckt worden?", so ihre durchaus legitime Frage.