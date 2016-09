Der Prozess gegen Bill Cosby (79) wegen sexuellen Missbrauchsvorwürfen wird voraussichtlich erst am 5. Juni 2017 beginnen. Das gab Richter Steven T. O'Neill am Dienstag in einem Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania bekannt, wie unter anderem die "New York Times" berichtet. Schuld an der Verzögerung sei der volle Terminkalender von Cosbys Hauptverteidiger. Ursprünglich wurde mit einem Prozessauftakt in diesem Herbst gerechnet. Cosby, der persönlich vor Gericht erschien, hüllte sich zunächst in Schweigen.