"Ich würde jedes Jahr wieder mitmachen" Ex-Kandidaten berichten: So hart ist die Dschungel-Diät wirklich

"Meinem Körper hat das gut getan"

"Unter Uns" -Star Claudelle Deckert (42) hat nur Positives über die strenge Dschungel-Diät zu berichten. Sie nahm 2013 an der siebten IBES-Staffel teil. "Ich hatte das Gefühl, dass das meinem Körper sehr gut getan hat", so Deckert. Um Mangelerscheinungen durch die einseitige Ernährung vorzubeugen, habe RTL allerdings Maßnahmen ergriffen. Laut Deckert hätten sie damals "ab und zu mal Elektrolyte bekommen, weil wir natürlich sehr geschwitzt haben".

Doch sie persönlich hätte nie das Gefühl gehabt, dass es ihr an irgendetwas fehle. "Fiona und ich haben uns zur täglichen Aufgabe gemacht die Sojabohnen irgendwie neu zu erfinden. Als wir dann aus dem Dschungel raus waren meinten wir beide: 'Oh Gott, wir werden diese Sojabohnen so vermissen'", erinnert sich die Schauspielerin zurück.

"Eine wunderbare bezahlte Fastenkur"

Der ehemalige "Germany's Topmodel"-Juror Rolf Schneider (60), der 2015 mit dem dritten Platz belohnt wurde, würde allein wegen der strengen Dschungeldiät jedes Jahr aufs Neue in den australischen Busch gehen. "Das Dschungelcamp ist eine wunderbare bezahlte Fastenkur und ich habe in 17 Tagen 10 kg abgenommen. Ich würde jedes Jahr wieder da mitmachen", so Schneider. Für ihn seien die Mahlzeiten nicht schlimm gewesen: "Mit Wasser, Reis und Bohnen kann man 18 Tage überleben."