"Ich werde sie unglaublich vermissen" "Schwiegertochter gesucht": So trauert Vera Int-Veen um Irene Fischer

Der Schock über den plötzlichen Tod von "Schwiegertochter gesucht"-Liebling Irene Fischer sitzt tief. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verstarb die Mutter von Kult-Kandidatin Beate (32) bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch überraschend im Alter von 64 Jahren. Auch Moderatorin Vera Int-Veen (49) ist tief bestürzt: "Ich bin fassungslos und traurig über den unerwarteten Tod von Irene. Ich bin in Gedanken ganz fest bei Beate und Papa Gerd und wünsche ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit", erklärt sie gegenüber RTL.