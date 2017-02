"Ich werde nicht heiraten" Twitter-Comeback: Amanda Bynes wehrt sich gegen falsche Gerüchte

2012 wurde sie nach einer alkoholisierten Autofahrt verhaftet. 2013 folgte eine Verhaftung wegen Drogenkonsum. Schließlich wurde sie in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Dort wurde bei ihr eine bipolare Störung festgestellt sowie dass sie manisch depressiv sei. Seit ihrer Entlassung versucht sie wieder auf die Füße zu kommen. Sie ging zuletzt aufs College. Das Fashion Institute of Design & Merchandising (FIDM) in Kalifornien bietet Kurse in den Bereichen Mode, Unterhaltung, Beauty, Innendesign und Grafikdesign an.