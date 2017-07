"Ich vermisse ihn" "True Blood"-Star Nelsan Ellis stirbt mit nur 39 Jahren

Er wurde nur 39 Jahre alt: US-Schauspieler Nelsan Ellis ist am Samstag in Los Angeles an "Komplikationen infolge von Herzversagen" gestorben, wie seine Managerin Emily Gerspn Saines mitteilte. Bekannt war er vor allem für die Rolle des Lafayette Reynolds in der US-Drama-Horror-Fantasy-Vampir-Serie "True Blood" (2008-2014). In Lee Daniels "The Butler" (2013), war er zudem als Martin Luther King, Jr. zu sehen. (Die Serie "True Blood" können Sie bei Amazon Prime ansehen )