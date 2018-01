"Ich traute meinen Augen nicht" Unzählige Schafe legen Verkehr in Landshut lahm

Auch Jacksonville im Halbfinale NFL: Unfassbarer Last-Second-Sieg für Minnesota Vikings

Die New Orleans Saints sind in den NFL-Playoffs auf bittere Weise gescheitert. Ohne den deutschen Linebacker Kasim Edebali unterlagen die Saints bei den Minnesota Vikings durch einen Touchdown in allerletzter Sekunde mit 24:29 und schieden im Viertelfinale aus.