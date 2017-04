"Ich sterbe nicht" Ed Sheeran überlebt "Game of Thrones"

Ed Sheeran selbst wollte ebenfalls seit Jahren mitmachen. Er wurde durch Gary Lightbody (40) von Snow Patrol inspiriert. Der war in der dritten Staffel von "Game of Thrones" zu sehen. Er spielte einen Soldaten der Boltons, der "The Bear and the Maiden Fair" sang. Als Sheeran und Lightbody damals gemeinsam auf Tour waren, habe ihm sein Kumpel von seinem Gastauftritt erzählt. "Ich erinnere mich noch, dass ich sagte: 'Du musst mich irgendwie auch reinkriegen'. Fünf Jahre später wird das nun wahr", so Sheeran zu "Daily Star".

Wie sich Ed Sheeran in Westeros schlägt, wird im Sommer 2017 zu sehen sein. Die siebte Staffel von "Game of Thrones" startet beim US-Sender HBO am 16. Juli. Einen Tag später geht es in Deutschland auf Sky los.