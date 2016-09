Sie ist eine Diva und weiß das auch: Mariah Carey (46, "Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse" ) liebt den Luxus, der sie umgibt. Im "Bild am Sonntag"-Interview sprach die Sängerin offen über ihren dekadenten Lifestyle. Champagner, Yachten und Juwelen gehören da zu einem ganz normalen Tag in ihrem Leben dazu, wie sie verriet. Dennoch sei sie heute noch dieselbe Person wie früher. Nur sei es jetzt natürlich schön, wenn sie "eine teure Flasche Champagner in die Garderobe bestellen kann, ohne auf den Preis schauen zu müssen".