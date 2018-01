Viele Erfolge

DeGeneres, deren Vermögen "Forbes" auf umgerechnet etwa 63 Millionen Euro schätzt, war zudem in zwei Fernseh-Sitcoms zu sehen, "Ellen" von 1994 bis 1998, und "The Ellen Show" von 2001 bis 2002. Während der vierten Staffel von "Ellen" im Jahr 1997 erklärte sie in der "Oprah Winfrey Show", dass sie lesbisch sei. Ihre TV-Figur, Ellen Morgan, outete sich ebenfalls. Das machte DeGeneres zur ersten offen lesbischen Schauspielerin, die eine offen lesbische Figur im Fernsehen spielte. Im Jahr 2008 heiratete Ellen DeGeneres ihre langjährige Freundin Portia de Rossi (44).

Durch die größten Veranstaltungen Hollywoods hat die Talkmasterin schon geführt: Sie war Gastgeberin bei der Oscar-Verleihung, bei den Grammy Awards und den Emmys. Selbst hat sie, vor allem für ihre "The Ellen DeGeneres Show", bereits unter anderem 30 Emmys und 20 People's Choice Awards verliehen bekommen. Auch für ihre gemeinnützige Arbeit wurde DeGeneres, die vegan lebt, mehrfach ausgezeichnet. Im Jahr 2016 erhielt sie die Presidential Medal of Freedom. Die US-Moderatorin hat zudem prominente Verwandtschaft: In einer Episode ihrer Show aus dem Februar 2011 erzählte sie ihrem Studiopublikum von einem Brief der New England Historic Genealogical Society, der ihr bestätigte, dass sie über ihren gemeinsamen Vorfahren Thomas Fairfax eine weit entfernte Cousine von Herzogin Kate (36) ist.

Ihre besten Sprüche

"Folge deiner Leidenschaft. Bleib dir selbst treu. Folge niemals dem Weg eines anderen, es sei denn, du bist im Wald und hast dich verirrt und siehst einen Pfad. Dem solltest du auf jeden Fall folgen."

"Ich hatte alles, was ich mir erhofft hatte, aber ich war nicht ich selbst. Also beschloss ich, ehrlich darüber zu sein, wer ich bin. Es war seltsam: Die Leute, die mich dafür liebten, lustig zu sein, mochten mich plötzlich nicht mehr, weil ich ... ich war."

"Ich habe immer gesagt, ich mag meinen Kaffee, wie ich meine Männer mag ... Ich trinke keinen Kaffee."

"Ich habe eine Regel: Wenn die Temperatur unter meinem Alter liegt, stehe ich nicht auf."

"Akzeptiere, wer du bist, es sei denn, du bist ein Serienmörder."

"Müssen wir uns Sorgen darüber machen, wer schwul und wer hetero ist? Können wir nicht einfach alle mögen und nach dem Auto beurteilen, das sie fahren?"

"Im Leben geht es um das Gleichgewicht. Das Gute und das Böse. Die Höhen und Tiefen. Die Piña und die Colada."

"Du bist nie zu alt zum Spielen. Du bist nur zu alt für Hüfthosen."

"Du musst in Form bleiben. Meine Großmutter hat mit 60 angefangen, jeden Tag 8 Kilometer zu gehen. Sie ist jetzt 97, und wir wissen nicht, wo zur Hölle sie ist."

"Ich brauche kein dünneres Telefon, wisst ihr, was ich brauche? Ich brauche einen Tortilla-Chip, der das Gewicht von Guacamole aushalten kann."