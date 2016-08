"Ich mache mich nicht zum Kasper", so der Schäfer gegenüber "Bild". "Meine Mutter Johanna hätte mich für so einen Blödsinn vom Hof gejagt. Mit meinen Lämmchen habe ich genug Dschungel, da muss ich nicht nach Australien fahren", erklärt er seine Absage. Er sei zudem auf das Geld nicht angewiesen: "Was ich und meine Schafe zum Leben brauchen, kann ich mir leisten. Dafür muss ich keine Kakerlaken fressen."