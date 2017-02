"Ich liebe ihn so sehr" Stefanie Giesinger: Hochzeit und Kinder mit Marcus Butler?

Der nächste große Schritt



Im nächsten Urlaub will das Paar auf Instagram-Posts verzichten Foto:instagram.com/stefaniegiesinger

Giesinger und Butler sind beruflich sehr eingespannt, viel unterwegs und jetten um die Welt. Doch das hält das Pärchen nicht davon ab, den nächsten großen Schritt zu wagen, wie das Model erzählt: "Auf jeden Fall ziehen wir noch in diesem Jahr zusammen!" Und weiter: "Ich bin verliebt und möchte der ganzen Welt erzählen, wie stolz ich auf meinen Freund bin." Doch es gibt auch dunklere Wolken am rosa Himmel. Wann immer sie zusammen gesehen werden, stehen sie unter Beobachtung. Auch die negativen Kommentare in den sozialen Netzwerken lassen Giesinger nicht kalt. "Aber ich weiß, dass er mich liebt, eifersüchtig brauche ich deshalb nicht zu sein."

Daher planen die beiden private Stunden nur zu zweit und im nächsten gemeinsamen Urlaub wollen sie zwei Wochen eine Social-Media-Pause einlegen. Giesinger ist sich sicher: "Ich möchte mit Marcus mein Leben verbringen". Heißt das, es läuten bald die Hochzeitsglocken und Kinder sind in Planung? "Generell ist mir eine Hochzeit sehr wichtig. So wurde ich erzogen. Bei uns in der Familie ist es so: Wenn es Liebe ist, wird geheiratet, und dann kommen Kinder", erklärt das Model. Aber in naher Zukunft dürfte das bei Butler und Giesinger nicht der Fall sein. Sie gibt zu bedenken: "Wir sind aber noch jung und erst frisch zusammen."

Das ganz große Glück



Dieses Foto postete Marcus Butler am Valentinstag Foto:instagram.com/marcusbutler

Zum Valentinstag, dem Tag der Liebe, ließen die beiden ihre Follower an ihrem Glück teilhaben. "Du bist derjenige, den ich für immer an meiner Seite und in meinem Herzen haben will", schrieb Giesinger ganz verliebt auf ihrem Instagram-Profil. Butler widmete seiner Liebsten ebenfalls einen liebevollen Eintrag: "Ich bin so dankbar, dass sich unsere Wege zu diesem Zeitpunkt in unseren Leben gekreuzt haben und du bist weiterhin der Grund für mein Glück." Außerdem bedankte er sich bei den Eltern seiner Freundin für "ihre magische Kreation". Diese Liebe lässt sicher viele Herzen auf Instagram höher schlagen!