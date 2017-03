"Ich liebe es zuhause zu sein" Eva Mendes ist liebend gerne eine Stubenhockerin

Gemeinsame Red-Carpet-Aufritte von "La La Land" -Star Ryan Gosling (36, "Drive" ) und seiner Partnerin Eva Mendes (43, "Hitch - Der Date Doktor" ) sind äußerst selten. Oft wurde deswegen in den Medien schon spekuliert, dass sich die beiden in einer Krise befänden. Auch in der mit den Oscars gerade abgeschlossenen Award-Season suchte man die Schauspielerin vergeblich an der Seite ihres Freundes.