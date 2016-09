George Clooney wusste nichts von der Scheidung seiner Freunde Angelina Jolie und Brad Pitt - bis ihn ein Reporter vor laufender Kamera darauf ansprach. So reagierte der Hollywood-Star.

Während die ganze Welt über die Scheidung von Angelina Jolie und Brad Pitt spricht, wusste Hollywood-Star George Clooney (55, "Money Monster" ) noch nichts vom Liebes-Aus seiner Freunde. Ein CNN-Reporter überraschte ihn mit der Nachricht bei der UN-Generalversammlung in New York. Vor laufender Kamera bat ihn Reporter Richard Roth um eine Stellungnahme zu den Neuigkeiten um das Paar. Clooneys erste Reaktion: "Was ist passiert?"