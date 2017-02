"Ich habe viel Schmerz erlitten" Drei gescheiterte Ehen: Halle Berry fühlt sich "schuldig"

Berry glaubte an die ewige Liebe

"Wir Frauen gehen in eine Ehe und denken, dass sie für immer halten wird und dass das unser Prinz auf einem schimmernden Pferd ist", so Berry. Das sei zumindest das, was sie als Kind aus Märchen gelernt habe. Heute gebe sie sich solchen Illusionen nicht mehr hin. Trotzdem sei sie in jede Ehe mit eben dieser Hoffnung gegangen. Das Scheitern habe sich deshalb immer wie ein riesiger Fehler und eine riesige Enttäuschung angefühlt. "Ich habe mich häufig schuldig und verantwortlich gefühlt. Ich habe viel Schmerz und Pein erlitten", offenbart sich Berry.