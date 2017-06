"Ich habe keinem Menschen etwas getan" Ehefrau erdrosselt: Demenzkranker kann sich nicht erinnern

München - Ein demenzkranker Rentner steht in München wegen Mordes an seiner Ehefrau vor Gericht. Allerdings geht es wegen der Erkrankung des 82-Jährigen nicht um eine Haftstrafe, sondern um eine dauerhafte Unterbringung in der Psychiatrie. Der Angeklagte sagte am Donnerstag beim Prozessbeginn vor dem Landgericht München I, er könne sich an nichts erinnern. "Ich würde alles sagen, aber ich weiß nichts mehr." Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hat der Rentner seine Frau im Streit niedergeschlagen und mit einem Strick erdrosselt.