"Ich habe ihm verziehen" Nach Mordversuch: Jetzt haben sie sich wieder lieb

So haben die Ermittler die Tat und ihre Vorgeschichte rekonstruiert: Der Wirt des Bistros in der Landsberger Straße, Fatmir H., hatte seinem früheren Freund im Mai 2016 nach mehreren Vorfällen ein Hausverbot erteilt. Das kümmerte den Angeklagten herzlich wenig. Am 5. Juli war Burim G. wieder in dem Lokal aufgetaucht. Er bestellte ein Bier. Der Wirt erinnerte ihn an das Hausverbot und kassierte einen Schlag auf die Schulter. Fatmir H. floh in den Innenhof des Lokals, Burim G. folgte ihm und zerschlug dabei die Scheibe einer Tür.