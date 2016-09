Ein damals 27-Jähriger fasst ein Mädchen auf ihrem Schulweg an. Vor Gericht sagt er nun, er sei neugierig gewesen. Wenige Wochen zuvor hatte er bereits eine Sechsjährige auf offener Straße aufgefordert, vor ihm ihren Rock zu heben.

München - Für Eltern ist der Gedanke ein Albtraum: Das eigene Grundschulkind geht zur Schule, es ist alleine unterwegs. Das Mädchen ist ja schon groß genug, denkt man sich und der Weg ist nicht weit. Dann taucht plötzlich ein Mann auf, spricht das Kind an oder fasst es sogar an. Für zwei Familien in Fürstenfeldbruck ist diese schlimme Vorstellung im vergangenen Jahr Realität geworden.