"Ich habe ein Auge für Talente" Sucht Brigitte Nielsen mit Dieter Bohlen bald nach neuen Talenten?

Ist "Wirt sucht Liebe", für Sie der Startschuss für eine neue Karriere im deutschen TV?

Nielsen: Ich hatte in meinem Leben das Glück, viele unterschiedliche Karrieren wie das Modeln, Schauspielern, Moderieren oder Singen in unterschiedlichen Ländern verfolgen zu dürfen. Ja, die Show könnte der Beginn einer neuen Karriere in einem Land werden, in dem ich mich sehr wohl fühle. Ich habe viele gute, aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich denke, ich habe ein gutes Auge für Talente. Vielleicht bekomme ich eines Tages die Gelegenheit, in der Jury einer Talentshow zu sitzen. Ich mag diesen ganzen Casting-Prozess.

In den letzten Jahren waren Sie vor allem in Reality-Formaten zu sehen. Wäre eine weitere Show für Sie interessant?

Nielsen: Als ich das erste Mal an einer Reality-Show teilgenommen habe, hatte ich keine Ahnung, was eine Reality-Show überhaupt ist. Ich bin noch heute für die allererste dankbar. Denn sie gab mir die Möglichkeit, aus meinem Leben auszubrechen und es von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten. Ich kehrte als neuer Mensch zurück, nach dieser Erfahrung lebte ich ein komplett neues Leben. Eine neue Show? Warum nicht. Vielleicht gibt mir das deutsche Publikum ja wieder eine Chance.

Aktuell sind Sie erst einmal als Kupplerin im TV zu sehen. Geben Sie auch privat bei Ihren Freunden die Kupplerin?

Nielsen: Ich mache Menschen gerne miteinander bekannt. Aber ich würde nicht so weit gehen und Armor spielen wollen. Ich möchte nicht die Verantwortung übernehmen, wenn etwas schief geht.

Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick?

Nielsen: Ja, das tue ich. Ich glaube, dass dich jemand vom ersten Moment an so beeindrucken kann, dass du die Person nicht mehr vergessen kannst. Als ich meinen Mann Mattia zum ersten Mal gesehen hatte, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und wir sind jetzt schon über 13 Jahre zusammen.

Wie oft hatten Sie in Ihrem Leben das Glück, die wahre Liebe zu finden?

Nielsen: Manchmal glaubst du, die Liebe gefunden zu haben und später stellt sich heraus, dass es ein Irrglaube war. Ich glaube, die echte wahre Liebe habe ich erst mit Mattia gefunden.

Sie sind nun schon über zehn Jahre glücklich verheiratet. Was ist Ihr Geheimnis?

Nielsen: Vielleicht ist unser Geheimnis, kein Geheimnis zu haben und einfach wir selbst zu sein. Frei über das sprechen zu können, was uns bewegt und was wir übereinander denken. Wenn dein Partner dich liebt, braucht man davor keine Angst zu haben. In einer Beziehung, und noch mehr in einer Ehe, sollte jeder daran arbeiten, seine bessere Hälfte glücklich zu machen. Befolgt man diese einfache Regel, kann doch eigentlich nichts schief gehen... oder?

Wie halten Sie Ihre Liebe frisch?

Nielsen: Wenn zwei Menschen glücklich zusammen sind, ohne dass sie etwas Besonderes dafür tun müssen, dann besteht keine Notwendigkeit, irgendetwas frisch zu halten.

Was war das Romantischste, was Ihr Mann je für Sie gemacht hat?

Nielsen: Er überrascht mich oft mit kleinen Gesten, wenn ich es am wenigsten erwarte. Blumen an einem ganz gewöhnlichen Tag oder einem kleinen handgeschriebenen Zettel unter meinem Teller beim Abendessen.