"Ich hab 90 Tage nicht geschlafen" Katja Bienert: So geht es der Schauspielerin im US-Knast

Keiner wusste, wo sie ist. Viele befürchteten schon das Schlimmste. Seit einigen Tagen herrscht nun Klarheit. Schauspielerin Katja Bienert (50) ist am Leben und sitzt in einem US-Gefängnis in Arizona in Abschiebehaft. Nun meldet sich die ehemalige Schauspielerin aus der Serie "Praxis Bülowbogen" und dem "Schulmädchen-Report" erstmals selbst in einem TV-Interview zu Wort - direkt aus dem Knast. (Hier können Sie "Praxis Bülowbogen" mit Katja Bienert auf DVD bestellen)