"Ich gebe auf" Leihmutter für Kardashian kann keine Kinder mehr bekommen

In einem Gespräch mit ihren Schwestern Kourtney (37) und Khloé (32) erklärte Kim Kardashian dann, dass sie und ihr Ehemann Kanye West (39) sich Gedanken über eine Leihmutter machten: "Ich glaube, das ist unsere einzige Chance." Das Paar hat bereits Sohn Saint West, der im Dezember 2015 zur Welt kam und die dreijährige North. Vor der Geburt von Saint sagte Kardashian dem "C Magazine": "Ich hatte ein Leiden namens Placenta Accreta. Es waren ein paar Operationen nötig, um das wieder zu richten, was ein Loch in meiner Gebärmutter hinterlassen hat. Ich glaube, deswegen ist es mir so schwer gefallen, wieder schwanger zu werden."