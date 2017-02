"Ich fühle mich wohl" Katherine Heigl startet ins erste Training nach der Geburt

After Baby Body in Arbeit: Schauspielerin Katherine Heigl (38, "Die nackte Wahrheit" ) hat nach zwei adoptierten Töchtern am 20. Dezember ihr erstes leibliches Kind, Joshua Bishop Kelley Jr., zur Welt gebracht. Sieben Wochen später fängt sie nun wieder mit dem Training an, wie sie auf Twitter ihren Fans mitteilt. "Erster Tag zurück beim Training nach der Geburt und ich fühle mich wohl!" Mit diesen Worten kommentiert sie ein Foto von sich in Sportklamotten auf einer Bergstraße, die durch eine noch leicht verschneite Landschaft führt.