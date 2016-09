"Ich freue mich jeden Tag, hierher zu kommen, egal, ob es 5.30 Uhr am Morgen ist oder ich erst um 2.00 Uhr früh ins Bett komme", wird der künftige König zitiert. Die Schichtarbeit sei ebenso aufregend wie "die Tatsache, dass ich es liebe, in einem Team zu arbeiten", so Prinz William. "Das ist etwas, was in meinem anderen Job nicht unbedingt der Fall ist."