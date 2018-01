München - Gegen 21:45 Uhr war eine 37-jährige Oberschleißheimerin mit ihrer einjährigen Tochter und ihrer 55-jährigen Mutter in der S1 in Richtung Flughafen unterwegs. Am Hirschgarten stieg ein offensichtlich massiv betrunkener Gautinger hinzu, der sofort und ohne ersichtlichen Grund begann, gegen Türen und Sitze zu treten und zu schlagen.